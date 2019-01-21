АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не торопится показывать своего мужа

Бывшая участница "Дома-2" Татьяна Кирилюк давно покинула телепроект.

Выйдя за ворота шоу она долгое время не могла найти себе мужчину.

Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не торопится показывать своего мужа

Сама не раз Татьяна признавалась, что из-за репутации "скандальной женщины", которую подарил ей проект? ей не удавалось даже познакомиться с представителями противоположного пола.

Но судьба оказалась благосклонная к рыжеволосой диве. Она наконец-то нашла свою любовь и даже вышла замуж. Но выставлять в Instagram девушка свою личную жизнь и своего мужчину совсем не хочет.

Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не торопится показывать своего мужа

Она считает, что счастье любит тишину. Кирилюк также говорила о том, что верит в сглаз, ведь сколько пар, которые показывали счастье в социальных сетях, не смогли сохранить семью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роспотребнадзор заявил о вспышках
Психологи предложили пять способов,
Анна Седокова готова обратиться к
Ради участия в “Евровидении” Сергей
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в
Ученые назвали 21 января наиболее
Подражающее голосу матери загадочное
Жасмин посвятила своей умершей маме
Медики: Лунное затмение не может
Юный вундеркинд из Ростова поразил
Виталина Цымбалюк-Романовская
Разработчики представили новый 4K Smart
Анастасия Волочкова отметила 43-летие в
В Уэльсе семья наняла
«Роскосмос» принял решение о создании
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Просмотреть все новости