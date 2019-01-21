Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не торопится показывать своего мужа





Выйдя за ворота шоу она долгое время не могла найти себе мужчину.Сама не раз Татьяна признавалась, что из-за репутации "скандальной женщины", которую подарил ей проект? ей не удавалось даже познакомиться с представителями противоположного пола.Но судьба оказалась благосклонная к рыжеволосой диве. Она наконец-то нашла свою любовь и даже вышла замуж. Но выставлять в Instagram девушка свою личную жизнь и своего мужчину совсем не хочет.Она считает, что счастье любит тишину. Кирилюк также говорила о том, что верит в сглаз, ведь сколько пар, которые показывали счастье в социальных сетях, не смогли сохранить семью.