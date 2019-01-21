На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Безымянный





В Главном управлении МЧС по Магаданской области отметили, что вулкан Безымянный начал извергаться ночью в 04:10 по местному времени. Ему присвоили красный код активности (наивысший уровень угрозы), однако в районе вулкана нет движения воздушной техники и не зарегистрировано туристических маршрутов.Спасатели пока не могут сказать, пострадали ли от пеплопада близлежащие населенные пункты из-за плохих погодных условий. В 40 км от вулкана Безымянный в Усть-Камчатском районе находится поселок Ключи. По словам специалистов, последний раз извержение камчатского вулкана было зафиксировано 10 декабря 2017 года.