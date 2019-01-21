АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Безымянный

После годового затишья в ночь на 21 января ученые зафиксировали взрывное извержение камчатского вулкана Безымянный. В результате извержения был выброшен 10-километровый столб пепла, а сам пепельный шлейф на 600 км распространился в сторону Магаданской области и почти достиг административного центра.
На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Безымянный

В Главном управлении МЧС по Магаданской области отметили, что вулкан Безымянный начал извергаться ночью в 04:10 по местному времени. Ему присвоили красный код активности (наивысший уровень угрозы), однако в районе вулкана нет движения воздушной техники и не зарегистрировано туристических маршрутов.

Спасатели пока не могут сказать, пострадали ли от пеплопада близлежащие населенные пункты из-за плохих погодных условий. В 40 км от вулкана Безымянный в Усть-Камчатском районе находится поселок Ключи. По словам специалистов, последний раз извержение камчатского вулкана было зафиксировано 10 декабря 2017 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Ряд специализированных наблюдений был
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили
Ученые: Нехватка витамина D приводит к
В США могут запретить электронные
Сотрудники Chevrolet собрали из кубиков
Правильное общение с врачами повысит
Специалисты раскрыли особенности работы
Любитель Dragon Age: Origins исправил
В Детройте состоялся показ Honda CR-V
Учеными опубликовано видео,
В феврале в продажу поступят два новых
Эксперты назвали малоизвестные и
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет
Ученые: Сильная потливость может
Пользователям сервиса Google Maps
Просмотреть все новости