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В Москве состоялся митинг против передачи Японии Курильских островов

В Москве состоялся масштабный митинг, участники которого выступили за территориальную целостность РФ. В частности, граждане высказались против инициативы передачи в пользу Японии Курильских островов.
В Москве состоялся митинг против передачи Японии Курильских островов

По данным СМИ, акция протеста имела место днем 20 января на Суворовской площади столицы. Участниками митинга оказались члены ряда отечественных организаций и движений. Притом отмечается, что ни одна из представленных групп не числится в перечне официально зарегистрированных на территории России политических партий.

Участники митинга в Москве настаивают на том, что РФ должна сохранить свою целостность в плане территориального вопроса. Митингующие считают недопустимой позицию Токио на необходимости отдать Курилы Японии. Также массмедиа подчеркивают, что акции предварительно были согласованы с соответствующими органами столицы. Обсуждение вопроса по заключению касающегося островов договора состоится между Путиным и представителем Страны восходящего солнца уже 22 января.



 
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Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:40

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