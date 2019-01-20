В Москве состоялся митинг против передачи Японии Курильских островов
В Москве состоялся масштабный митинг, участники которого выступили за территориальную целостность РФ. В частности, граждане высказались против инициативы передачи в пользу Японии Курильских островов.
По данным СМИ, акция протеста имела место днем 20 января на Суворовской площади столицы. Участниками митинга оказались члены ряда отечественных организаций и движений. Притом отмечается, что ни одна из представленных групп не числится в перечне официально зарегистрированных на территории России политических партий.
Участники митинга в Москве настаивают на том, что РФ должна сохранить свою целостность в плане территориального вопроса. Митингующие считают недопустимой позицию Токио на необходимости отдать Курилы Японии. Также массмедиа подчеркивают, что акции предварительно были согласованы с соответствующими органами столицы. Обсуждение вопроса по заключению касающегося островов договора состоится между Путиным и представителем Страны восходящего солнца уже 22 января.
По данным СМИ, акция протеста имела место днем 20 января на Суворовской площади столицы. Участниками митинга оказались члены ряда отечественных организаций и движений. Притом отмечается, что ни одна из представленных групп не числится в перечне официально зарегистрированных на территории России политических партий.
Участники митинга в Москве настаивают на том, что РФ должна сохранить свою целостность в плане территориального вопроса. Митингующие считают недопустимой позицию Токио на необходимости отдать Курилы Японии. Также массмедиа подчеркивают, что акции предварительно были согласованы с соответствующими органами столицы. Обсуждение вопроса по заключению касающегося островов договора состоится между Путиным и представителем Страны восходящего солнца уже 22 января.
Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:40