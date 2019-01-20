В Москве состоялся митинг против передачи Японии Курильских островов





По данным СМИ, акция протеста имела место днем 20 января на Суворовской площади столицы. Участниками митинга оказались члены ряда отечественных организаций и движений. Притом отмечается, что ни одна из представленных групп не числится в перечне официально зарегистрированных на территории России политических партий.Участники митинга в Москве настаивают на том, что РФ должна сохранить свою целостность в плане территориального вопроса. Митингующие считают недопустимой позицию Токио на необходимости отдать Курилы Японии. Также массмедиа подчеркивают, что акции предварительно были согласованы с соответствующими органами столицы. Обсуждение вопроса по заключению касающегося островов договора состоится между Путиным и представителем Страны восходящего солнца уже 22 января.