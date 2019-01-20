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В поисках личного счастья Иван Переверзев бросал беременных невест и жен

Актер Иван Переверзев долгое время пытался создать семью, но остепениться артисту удалось лишь в 53-летнем возрасте. На пути к личному счастью звезда экранов успел бросить нескольких беременных невест и жен.
В поисках личного счастья Иван Переверзев бросал беременных невест и жен

Первый брак Переверзева имел место в 1930-х, когда он был студентом, но союз быстро распался. Следующей избранницей артиста стала молодая коллега Надежда Чередниченко. Пара прожила вместе пять лет, успев завести сына, а затем их отношения исчерпали себя. Жена все годы была вынуждена терпеть неверность мужа и его пристрастие к спиртному. Побывал актер в отношениях и с Аллой Ларионовой, которая забеременела от него. Влюбленные собирались пожениться, но после поездки в Москву Переверзев вернулся домой со штампом в паспорте, а Ларионова заканчивала съемки с предателем. В тот же период от артиста ждала ребенка и актриса Кира Канаева.

Хотя одновременно Переверзев крутил роман с двумя звездами, строить с ними семью он намерения не имел. Затем звезда экранов вернулся к бывшей супруге Надежде, она оставила ради него нового ухажера, но продержалась связь лишь 1,5 года, поскольку актер не исправился.
В поисках личного счастья Иван Переверзев бросал беременных невест и жен

Остепениться актера заставила Ольга Соловьева, с которой он прожил в счастливом браке десять лет, пара завела сына. Скончался Переверзев в 63-летнем возрасте, а его жена еще долго оставалась одна.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:24

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