Певец Андрей Губин в программе “Судьба человека” рассказал о своей тяжелой болезни





В студии Андрей Губин признался, что в последний раз на большой сцене выступал еще в 2005 году, тогда имел место его концерт в стенах Кремлевского дворца. С тех пор поет артист только в караоке, но творческую деятельность оставил не по собственной воле. По причине наличия недуга неврологического характера у знаменитости нередко возникают сильные спазмы глаз и лица. Исполнитель признается, что врачи давно на него “махнули рукой”, считая, что Губин уже должен “загнуться”. Однако певец не сдается, продолжая противостоять проблеме.На вопрос о том, на что артисту удается жить, Андрей Губин отметил, что во время нахождения на пики карьеры много и усердно работал, поэтому успел накопить достаточно. Части денег музыкант лишился по причине краха банков, где средства находились на сбережении. Лет на 10 ему, по словам артиста, еще хватит. К тому же, определенный доход знаменитость имеет с авторских прав на некоторые композиции.