Звезду «Дома-2» Сашу Черно госпитализировали с признаками внутреннего кровотечения





Медики обнаружили у звезды «ДОМА-2» признаки внутреннего кровотечения.Более того, результаты дополнительных обследований показали другие серьезные нарушения в организме Александры. Врачи пришли к выводу, что проблемы со здоровьем стали следствием неправильного похудения.Черно изначально имела лишний вес, и это ей мешало наряду с особенностями характера, которые пришлись не по душе большинству участников проекта. Однако не так давно она устроила личную жизнь и вышла замуж за Иосифа Оганесяна.Все карты спутало пари, которое Саша заключила с ведущим проекта Владом Кадони относительно быстрого снижения веса. После непродолжительных дней нахождения на диете у Черно открылось внутреннее кровотечение. К нему добавились и проблемы женского здоровья.В результате медики посоветовали женщине отказаться от сомнительных методов похудения и начать серьезное лечение. Сама же Александра заявила, что вопрос о совместных с супругом детях отложен на неопределенное время.Одновременно Черно в Instagram попросила подписчиков вести здоровый образ жизни, воздержаться от хаотичного питания и порекомендовать ей хорошего эндокринолога.