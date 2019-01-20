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Звезду «Дома-2» Сашу Черно госпитализировали с признаками внутреннего кровотечения

Саша Черно экстренно госпитализирована.

Медики обнаружили у звезды «ДОМА-2» признаки внутреннего кровотечения.

Звезду «Дома-2» Сашу Черно госпитализировали с признаками внутреннего кровотечения

Более того, результаты дополнительных обследований показали другие серьезные нарушения в организме Александры. Врачи пришли к выводу, что проблемы со здоровьем стали следствием неправильного похудения.

Черно изначально имела лишний вес, и это ей мешало наряду с особенностями характера, которые пришлись не по душе большинству участников проекта. Однако не так давно она устроила личную жизнь и вышла замуж за Иосифа Оганесяна.

Все карты спутало пари, которое Саша заключила с ведущим проекта Владом Кадони относительно быстрого снижения веса. После непродолжительных дней нахождения на диете у Черно открылось внутреннее кровотечение. К нему добавились и проблемы женского здоровья.

Звезду «Дома-2» Сашу Черно госпитализировали с признаками внутреннего кровотечения

В результате медики посоветовали женщине отказаться от сомнительных методов похудения и начать серьезное лечение. Сама же Александра заявила, что вопрос о совместных с супругом детях отложен на неопределенное время.

Одновременно Черно в Instagram попросила подписчиков вести здоровый образ жизни, воздержаться от хаотичного питания и порекомендовать ей хорошего эндокринолога.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:11

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