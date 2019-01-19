Андрей Аршавин впервые за пять лет встретился с детьми от Юлии Барановской

Барановская долгое время сама занимается воспитанием троих наследников от Аршавина. По словам теледивы, известный футболист попросту не проявлял желания общаться с детьми. Однако после развода с женой Алисой спортсмен решил связаться с отпрысками. Недавно в своем Instagram футболист разместил фото, сделанное во время совместного похода с сыновьями в ресторан, они сидят за одним столом, а в подписи к посту автор уточнил: “Мои копии”.Многие фолловеры страницы Андрея Аршавина согласились, что дети похожи на футболиста внешне. Некоторые подписчики предположили, что спортсмен решил одуматься и больше участвовать в воспитании детей от Юлии Барановской, но пока ни телеведущая, ни ее экс-супруг не комментировали данную информацию.