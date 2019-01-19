Андрей Аршавин впервые за пять лет встретился с детьми от Юлии Барановской
Андрей Аршавин провел встречу с детьми, рожденными в браке с Юлией Барановской. Со своими наследниками от телеведущей отечественный футболист не виделся порядка пяти лет.
Барановская долгое время сама занимается воспитанием троих наследников от Аршавина. По словам теледивы, известный футболист попросту не проявлял желания общаться с детьми. Однако после развода с женой Алисой спортсмен решил связаться с отпрысками. Недавно в своем Instagram футболист разместил фото, сделанное во время совместного похода с сыновьями в ресторан, они сидят за одним столом, а в подписи к посту автор уточнил: “Мои копии”.
Многие фолловеры страницы Андрея Аршавина согласились, что дети похожи на футболиста внешне. Некоторые подписчики предположили, что спортсмен решил одуматься и больше участвовать в воспитании детей от Юлии Барановской, но пока ни телеведущая, ни ее экс-супруг не комментировали данную информацию.
Барановская долгое время сама занимается воспитанием троих наследников от Аршавина. По словам теледивы, известный футболист попросту не проявлял желания общаться с детьми. Однако после развода с женой Алисой спортсмен решил связаться с отпрысками. Недавно в своем Instagram футболист разместил фото, сделанное во время совместного похода с сыновьями в ресторан, они сидят за одним столом, а в подписи к посту автор уточнил: “Мои копии”.
Многие фолловеры страницы Андрея Аршавина согласились, что дети похожи на футболиста внешне. Некоторые подписчики предположили, что спортсмен решил одуматься и больше участвовать в воспитании детей от Юлии Барановской, но пока ни телеведущая, ни ее экс-супруг не комментировали данную информацию.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:36