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Андрей Аршавин впервые за пять лет встретился с детьми от Юлии Барановской

Андрей Аршавин провел встречу с детьми, рожденными в браке с Юлией Барановской. Со своими наследниками от телеведущей отечественный футболист не виделся порядка пяти лет.
Андрей Аршавин впервые за пять лет встретился с детьми от Юлии Барановской

Барановская долгое время сама занимается воспитанием троих наследников от Аршавина. По словам теледивы, известный футболист попросту не проявлял желания общаться с детьми. Однако после развода с женой Алисой спортсмен решил связаться с отпрысками. Недавно в своем Instagram футболист разместил фото, сделанное во время совместного похода с сыновьями в ресторан, они сидят за одним столом, а в подписи к посту автор уточнил: “Мои копии”.

Многие фолловеры страницы Андрея Аршавина согласились, что дети похожи на футболиста внешне. Некоторые подписчики предположили, что спортсмен решил одуматься и больше участвовать в воспитании детей от Юлии Барановской, но пока ни телеведущая, ни ее экс-супруг не комментировали данную информацию.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:36

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