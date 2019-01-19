Эксперты озвучили ключевые источники накопления висцерального жира





Первыми в списке источников висцерального жира выступают продукты, содержащие сахар. В случае переизбытка последнего растет сопротивляемость организма инсулину. Гормон отвечает за метаболизм жиров и белков, поэтому его нехватка приводит к тому, что жир откладывается в неположенных для этого местах. Алкоголь и газировка тоже богаты сахаром, будучи в состоянии спровоцировать рост в крови уровня глюкозы. К тому же, в спиртном имеется значительное содержание калорий. Наличие в рационе в больших объемах рафинированных простых углеводов грозит накоплением висцерального жира. Лучше исключить из меню хлеб, макароны и даже белый рис.Переизбыток в питании обработанных и жареных продуктов ведет к воспалительным процессам в организме, также растет уровень свободных радикалов. В такой пище обычно повышены уровни сахара, жиров и соли, что грозит увеличением талии.Защитить от накопления висцерального жира способны некоторые продукты. В частности, лучше налегать на кефир, фрукты, цельнозерновые продукты, а также овощи и т.д.