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Эксперты озвучили ключевые источники накопления висцерального жира

Эксперты решили озвучить сразу четыре ключевых источника висцерального жира, представляющего для здоровья человека серьезную опасность. Он в состоянии, в частности, повышать риск сердечно-сосудистых болезней и даже онкологии.
Эксперты озвучили ключевые источники накопления висцерального жира

Первыми в списке источников висцерального жира выступают продукты, содержащие сахар. В случае переизбытка последнего растет сопротивляемость организма инсулину. Гормон отвечает за метаболизм жиров и белков, поэтому его нехватка приводит к тому, что жир откладывается в неположенных для этого местах. Алкоголь и газировка тоже богаты сахаром, будучи в состоянии спровоцировать рост в крови уровня глюкозы. К тому же, в спиртном имеется значительное содержание калорий. Наличие в рационе в больших объемах рафинированных простых углеводов грозит накоплением висцерального жира. Лучше исключить из меню хлеб, макароны и даже белый рис.

Переизбыток в питании обработанных и жареных продуктов ведет к воспалительным процессам в организме, также растет уровень свободных радикалов. В такой пище обычно повышены уровни сахара, жиров и соли, что грозит увеличением талии.

Защитить от накопления висцерального жира способны некоторые продукты. В частности, лучше налегать на кефир, фрукты, цельнозерновые продукты, а также овощи и т.д.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:49

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