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Дженнифер Лопес поразила публику своей внешностью без макияжа

Дженнифер Лопес поразила публику своей внешностью без капли макияжа. Оказалось, что 49-летняя звезда в своём возрасте лишена любых морщин и следов старения на лице.

Дженнифер Лопес поразила публику своей внешностью без макияжа


Не так давно в Сети хейтеры набросились на Дженнифер Лопес, которую обвинили в обмане своих поклонников. Антифанаты решили, что звезда в 49 лет не может выглядеть так хорошо, как она демонстрирует это на публикуемых снимках. Немногим позже знаменитость решила поставить точку в бесконечных спорах о том, какая же она на самом деле, и что скрывает под плотным макияжем, когда выходит в свет или участвует в фотосессиях. Разместив в Сети новый снимок, Лопес поразила публику своей внешностью без макияжа, ведь, как оказалось, в 49 лет у неё идеальная кожа и даже не заметно ни единой морщинки.

Преданные поклонники Дженнифер Лопес написали в комментариях, что хоть и всегда знали, что их кумир не злоупотребляет фотошопом, но не думали, что без макияжа она выглядит вот настолько молодо. Девушки искренне признались, что такой внешности можно лишь позавидовать, и попросили звезду поделиться секретами своей молодости.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 23:00

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