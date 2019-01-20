Специалист рассказал о преимуществах и недостатках Lifan X60 за 400 тысяч рублей





Основой Lifan X60 является архитектура Toyota RAV4, также стоит выделить наличие 6-угольной радиаторной решетки, увеличенных проёмов под противотуманные фары и новую оптику. В подкапотном пространстве автомобиля разместится 1,8-литровый мотор на 130 лошадиных сил, функционирующий в паре с 5-ступенчатой МКПП. Впрочем, у двигателя есть недостаток в виде плохих катализаторов и подшипников вентилятора. Кроме того, в случае обрыва шланга гидроусилителя при минусовой температуре, транспортное средство нельзя будет использовать в полной мере.Ещё одним минусом можно назвать не самый объемный багажный отсек – чуть более 400 литров. Подвеска машины позаимствована от Toyota RAV4. Среди заметных преимуществ не только стоимость, но и прекрасная управляемость кроссовера, подытожил специалист.