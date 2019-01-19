В Сети появились данные о новой версии BMW X3 M
До официальной премьеры BMW X3 M в интернете появились данные о новой версии. Также в Сети опубликовали первое фото автомобиля.
Не исключается, что данное фото носит рендерный характер. На снимке видно, что транспортное средство получило обвес, отличающийся агрессивной формой. У него увеличена прижимная сила. Производитель добавил в машину дополнительные аэродинамические детали. Речь идёт о легкосплавных дисках, спойлерах над задней дверью. Новинку с полным приводом оснащают трехлитровым силовым агрегатом на 450 «лошадок». Мощность авто можно повысить до 475 либо 500 л.с. Для этого нужно приобрести дополнительный пакет. В качестве трансмиссии используется автоматическая КПП. Также ожидаются обновления в салоне транспортного средства.
По всей видимости, BMW X3 M будет показано в рамках предстоящего женевского автосалона. Вскоре должны начаться первые реализации транспортных средств. Тогда же анонсируют информацию о ценах.
Не исключается, что данное фото носит рендерный характер. На снимке видно, что транспортное средство получило обвес, отличающийся агрессивной формой. У него увеличена прижимная сила. Производитель добавил в машину дополнительные аэродинамические детали. Речь идёт о легкосплавных дисках, спойлерах над задней дверью. Новинку с полным приводом оснащают трехлитровым силовым агрегатом на 450 «лошадок». Мощность авто можно повысить до 475 либо 500 л.с. Для этого нужно приобрести дополнительный пакет. В качестве трансмиссии используется автоматическая КПП. Также ожидаются обновления в салоне транспортного средства.
По всей видимости, BMW X3 M будет показано в рамках предстоящего женевского автосалона. Вскоре должны начаться первые реализации транспортных средств. Тогда же анонсируют информацию о ценах.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:22