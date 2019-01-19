Алеся Кафельникова пугает своим истощенным телом поклонников

Фолловеры модели обеспокоились увидев новые снимки в микроблоге кумира. Их напугал внешний вид знаменитости, у которой заметно истощено лицо и тело. Кафельникова однажды уже перенесла тяжелый период в своей жизни. Она сама призналась представителям средств массовой информации о пережитой ранее депрессии и наркотической зависимости. Поклонники звезды говорят о том, что она опять начала вести разгульный образ жизни.На данный момент знаменитость находится на Бали, где отдыхает со своими друзьями. На последних выложенных в Сеть фотографиях Кафельникова выглядит не очень хорошо. Возможно, это всего лишь образ, который она создала для фотосессии. Однако, фанаты давно заметили, что модель большую часть фото делает на вечеринках и в ночных клубах, а ее тело напоминает скелет.Фолловеры разделились на две группы. Одна уверена, что кумир начала страдать таким заболеванием, как анорексия. Другая часть подписчиков считает, что данное истощение – это результат употребления наркотиков и алкоголя.