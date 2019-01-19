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Алеся Кафельникова пугает своим истощенным телом поклонников

Модель Алеся Кафельникова не на шутку напугала поклонников видом своего истощенного тела. Знаменитость на странице социальной сети Instagram выложила фотографии на которых выглядит изможденной.
Алеся Кафельникова пугает своим истощенным телом поклонников

Фолловеры модели обеспокоились увидев новые снимки в микроблоге кумира. Их напугал внешний вид знаменитости, у которой заметно истощено лицо и тело. Кафельникова однажды уже перенесла тяжелый период в своей жизни. Она сама призналась представителям средств массовой информации о пережитой ранее депрессии и наркотической зависимости. Поклонники звезды говорят о том, что она опять начала вести разгульный образ жизни.
На данный момент знаменитость находится на Бали, где отдыхает со своими друзьями. На последних выложенных в Сеть фотографиях Кафельникова выглядит не очень хорошо. Возможно, это всего лишь образ, который она создала для фотосессии. Однако, фанаты давно заметили, что модель большую часть фото делает на вечеринках и в ночных клубах, а ее тело напоминает скелет.

Фолловеры разделились на две группы. Одна уверена, что кумир начала страдать таким заболеванием, как анорексия. Другая часть подписчиков считает, что данное истощение – это результат употребления наркотиков и алкоголя.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:49

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