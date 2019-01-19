Учёные раскрыли основные факторы долголетия
Учёные раскрыли основные факторы долголетия, не связанные с генетикой. Увеличить продолжительность жизни позволяет высокий уровень доходов и образования.
Хотя на 10 процентов гены всё же определяют, достигнет ли человек глубокой старости, исследование показало, что главнейшими факторами являются образ жизни, когнитивные нагрузки и наличие партнёра. Люди с высоким доходом не только имеют средства на лечение, но и покупают качественную еду. Позитивно сказывается на здоровье любовь к спорту и физической активности.
Высшее образование напрямую связно с умственной деятельностью. Если тренировки тела замедляют его старение и укрепляют иммунитет, то решение математических задач, кроссвордов и участие в играх держат мозг в тонусе. Пока орган активен, он потребляет энергию и стимулирует кровообращение в капиллярах. Слабая циркуляция, напротив, ведёт к упадку когнитивных функций.
Согласно данным исследователей, люди живут дольше, если рядом с ними есть любимые партнёры. В браке супруги испытывают меньше стресса и легче планируют будущее. Имея обязательства перед родными, человек энергичен. Также долгожителями становятся оптимисты, ведь депрессия, с которой они сталкиваются реже пессимистов, сказывается на хронических заболеваниях.
Хотя на 10 процентов гены всё же определяют, достигнет ли человек глубокой старости, исследование показало, что главнейшими факторами являются образ жизни, когнитивные нагрузки и наличие партнёра. Люди с высоким доходом не только имеют средства на лечение, но и покупают качественную еду. Позитивно сказывается на здоровье любовь к спорту и физической активности.
Высшее образование напрямую связно с умственной деятельностью. Если тренировки тела замедляют его старение и укрепляют иммунитет, то решение математических задач, кроссвордов и участие в играх держат мозг в тонусе. Пока орган активен, он потребляет энергию и стимулирует кровообращение в капиллярах. Слабая циркуляция, напротив, ведёт к упадку когнитивных функций.
Согласно данным исследователей, люди живут дольше, если рядом с ними есть любимые партнёры. В браке супруги испытывают меньше стресса и легче планируют будущее. Имея обязательства перед родными, человек энергичен. Также долгожителями становятся оптимисты, ведь депрессия, с которой они сталкиваются реже пессимистов, сказывается на хронических заболеваниях.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:18