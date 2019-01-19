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Учёные раскрыли основные факторы долголетия

Учёные раскрыли основные факторы долголетия, не связанные с генетикой. Увеличить продолжительность жизни позволяет высокий уровень доходов и образования.
Учёные раскрыли основные факторы долголетия

Хотя на 10 процентов гены всё же определяют, достигнет ли человек глубокой старости, исследование показало, что главнейшими факторами являются образ жизни, когнитивные нагрузки и наличие партнёра. Люди с высоким доходом не только имеют средства на лечение, но и покупают качественную еду. Позитивно сказывается на здоровье любовь к спорту и физической активности.

Высшее образование напрямую связно с умственной деятельностью. Если тренировки тела замедляют его старение и укрепляют иммунитет, то решение математических задач, кроссвордов и участие в играх держат мозг в тонусе. Пока орган активен, он потребляет энергию и стимулирует кровообращение в капиллярах. Слабая циркуляция, напротив, ведёт к упадку когнитивных функций.

Согласно данным исследователей, люди живут дольше, если рядом с ними есть любимые партнёры. В браке супруги испытывают меньше стресса и легче планируют будущее. Имея обязательства перед родными, человек энергичен. Также долгожителями становятся оптимисты, ведь депрессия, с которой они сталкиваются реже пессимистов, сказывается на хронических заболеваниях.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:18

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