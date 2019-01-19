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Иван Ургант поделился снимком младшей дочери и жены

Иван Ургант поделился с многочисленными фанатами милым снимком своей супруги Натальи Кикнадзе и младшей дочери пары — Валерии. Соответствующий пост телеведущий решил обнародовать на личной странице в популярной сети Instagram.
Иван Ургант поделился снимком младшей дочери и жены

Иван Ургант не часто делится с широкой аудиторией снимками своих детей и супруги, поэтому многие фолловеры были рады такой публикации. На новом кадре жена артиста и его младшая дочь позируют в стильных нарядах, одеты они в схожем спортивном стиле. “Дочки-Матери”, — коротко подписал свой пост отечественный телеведущий.

В комментариях фолловеры начали засыпать возлюбленную Ивана Урганта и его маленькую дочь комплиментами. Публика отметила, что юная Валерия похожа на свою родительницу, другие же уверены, что наследница больше походит на телеведущего. При этом все сошли во мнении, что обе главные в жизни Урганта женщины на фото — красавицы. Пост успел собрать более 155 тысяч отметок “Мне нравится” менее чем за сутки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:25

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