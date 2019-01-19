Самого музыкального голубя сняли на видео в Австралии
В социальной сети Twitter было опубликовано видео самого музыкального голубя. Ролик сняли в центре города Мельбурн, расположенного в Австралии.
Видео добавленное пользователями социальной сети демонстрирует, как пернатый любитель веселья танцует под композицию «Blurred Lines», которую исполняет на гитаре уличный музыкант. Птица смогла собрать вокруг себя множество прохожих, которые восторгались ее проделками.
Попав в Сеть видео моментально покорило тысячи пользователей. Один из подписчиков заметил в своем комментарии, что даже голубь чувствует ритм и умеет танцевать. Юзеры подчеркнули тот факт, что новая звезда мира пернатых по достоинству смогла оценить хит американского исполнителя Робина Тика.
Видео добавленное пользователями социальной сети демонстрирует, как пернатый любитель веселья танцует под композицию «Blurred Lines», которую исполняет на гитаре уличный музыкант. Птица смогла собрать вокруг себя множество прохожих, которые восторгались ее проделками.
Попав в Сеть видео моментально покорило тысячи пользователей. Один из подписчиков заметил в своем комментарии, что даже голубь чувствует ритм и умеет танцевать. Юзеры подчеркнули тот факт, что новая звезда мира пернатых по достоинству смогла оценить хит американского исполнителя Робина Тика.
В мире
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:53