АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Назван список звезд, которые никогда не были замужем

Мировые звезды славятся своими многочисленными романами и громкими расставаниями. Журналисты решили составить список знаменитостей, которые никогда не были замужем.

Назван список звезд, которые никогда не были замужем

Очередной роман Кайли Миноуг закончился предательством и она сообщила общественности, что замужество не для нее. При этом певица не исключает, что может встретить того мужчину, который заставит ее передумать. В этом списке оказалась и Шарлиз Терон. Актриса признается, что никогда не мечтала выйти замуж и не стремилась к этому. Звезда телесериала «Дикая Роза» Вероника Кастро так и не нашла мужчину своей мечты. Все романы актрисы заканчивались тем, что возлюбленные ей изменяли.

Назван список звезд, которые никогда не были замужем

Патрисия Каас так и не встретила мужчину, с которым захотела бы пойти под венец. Вайнона Райдер, как и ее выше перечисленные коллеги, никогда не была замужем. Кристин Дэвис славилась своими романами, но не один из них так и не закончился походом в ЗАГС. Жаклин Биссет не считает брак обязательным, и по этому не стремилась оформлять отношения официально.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети высмеивают Петра Порошенко за
Apple обновила профессиональный
Ученые призвали не мыться перед
Эксперты назвали лучший автомобиль для
Виктория Лопырева выбирает место для
Эксперты рассказали о способности
Уфологи засекли возле МКС десяток
Быстрые SSD-накопители Plextor M10Pe
Ученые: В ближайшем будущем секс-роботы
Самолет Москва-Дубай экстренно сел в
Xiaomi создало Африканское региональное
Парализованный после аварии Алексей
Алена Водонаева призналась, что ей
Скончался самый богатый житель Филиппин
КВНщики посмеялись над Ольгой Бузовой
Людмила Артемьева показала архивное
Ferrari провела краш-тест новой версии
Назван список звезд, которые никогда не
Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о
Садальский заявил, что Пугачёва на
Екатерина Шпица рассказала, что
В Сети появились фото тестового
Путин принял участие в крещенских
Лолита судится с ТСЖ из-за долга по
На Бали планируют ввести налог для
Филипп Киркоров показал, как выглядел
Сергей Жуков сравнил себя на фото
Полина Гагарина и Дима Билан стали
В МАИ представили схему гиперзвукового
Режиссер Андрей Кончаловский показал
Просмотреть все новости