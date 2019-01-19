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В Сети появились фото тестового прототипа версии Skoda Superb

В интернете выложили шпионские фото тестового нового прототипа версии Skoda Superb. Авто в кузове седан, претерпевшее некоторые изменения, планируют презентовать до конца этого года.

В Сети появились фото тестового прототипа версии Skoda Superb


Флагманскую версию Skoda Superb наделили цельными фарами. Ксенон заменили светодиодными фонарями. На шпионских фото видна маскировка цвета кузова на переднем бампере, на боковых сторонах решётки, между оптикой, а также фальшрадиаторной решёткой. В задних фонарях транспортного средства прослеживается более чёткая графика.

Прототип, по всей видимости, оснащается двухлитровым силовым агрегатом TSI на 276 лошадиных сил. На это указывает двойной выхлоп. Обновлённая версия Skoda Superb выступит первым подзаряжаемым гибридом в предсавленной модельной линейке бренда Skoda.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:36

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