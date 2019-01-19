Актриса Анна Пескова рассказала о непростых съемках сериала “Тест на беременность”
Актриса Анна Пескова рассказала, каким образом проходили съемки сериала “Тест на беременность”. В своем интервью для одного из изданий исполнительница роли Инги Елизаровой отметила, что временами приходилось нелегко.
По словам Анны Песковой, работа над первым сезоном “Теста на беременность” проводилась летом, когда на улице было порядка +30 градусов. При этом съемочной группе предстояло завершить зимние эпизоды. Проходил процесс на улице, а для обеспечения в кадре снега пришлось использовать специальную пену. Хотя зимний пейзаж это обеспечило, жаркая погода создавала неудобства. В частности, Пескова в 30-градусную температуру сидела в шубе в салоне авто, раскаленного на солнце. Ее героине в этот момент необходимо было “мерзнуть”, что и пыталась передать артистка в кадре.
Во втором сезоне сериала, работа над которым уже стартовала, персонаж Елизаровой возвращается в клинику, которую прежде героиня оставила. Анна Пескова делится, что эта роль для нее оказалась одной из наиболее непростых и неоднозначных, ведь они с экранной Ингой являются полными противоположностями.
По словам Анны Песковой, работа над первым сезоном “Теста на беременность” проводилась летом, когда на улице было порядка +30 градусов. При этом съемочной группе предстояло завершить зимние эпизоды. Проходил процесс на улице, а для обеспечения в кадре снега пришлось использовать специальную пену. Хотя зимний пейзаж это обеспечило, жаркая погода создавала неудобства. В частности, Пескова в 30-градусную температуру сидела в шубе в салоне авто, раскаленного на солнце. Ее героине в этот момент необходимо было “мерзнуть”, что и пыталась передать артистка в кадре.
Во втором сезоне сериала, работа над которым уже стартовала, персонаж Елизаровой возвращается в клинику, которую прежде героиня оставила. Анна Пескова делится, что эта роль для нее оказалась одной из наиболее непростых и неоднозначных, ведь они с экранной Ингой являются полными противоположностями.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:03