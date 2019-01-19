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Актриса Анна Пескова рассказала о непростых съемках сериала “Тест на беременность”

Актриса Анна Пескова рассказала, каким образом проходили съемки сериала “Тест на беременность”. В своем интервью для одного из изданий исполнительница роли Инги Елизаровой отметила, что временами приходилось нелегко.
Актриса Анна Пескова рассказала о непростых съемках сериала “Тест на беременность”

По словам Анны Песковой, работа над первым сезоном “Теста на беременность” проводилась летом, когда на улице было порядка +30 градусов. При этом съемочной группе предстояло завершить зимние эпизоды. Проходил процесс на улице, а для обеспечения в кадре снега пришлось использовать специальную пену. Хотя зимний пейзаж это обеспечило, жаркая погода создавала неудобства. В частности, Пескова в 30-градусную температуру сидела в шубе в салоне авто, раскаленного на солнце. Ее героине в этот момент необходимо было “мерзнуть”, что и пыталась передать артистка в кадре.
Актриса Анна Пескова рассказала о непростых съемках сериала “Тест на беременность”

Во втором сезоне сериала, работа над которым уже стартовала, персонаж Елизаровой возвращается в клинику, которую прежде героиня оставила. Анна Пескова делится, что эта роль для нее оказалась одной из наиболее непростых и неоднозначных, ведь они с экранной Ингой являются полными противоположностями.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:03

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