Актриса Анна Пескова рассказала о непростых съемках сериала “Тест на беременность”





По словам Анны Песковой, работа над первым сезоном “Теста на беременность” проводилась летом, когда на улице было порядка +30 градусов. При этом съемочной группе предстояло завершить зимние эпизоды. Проходил процесс на улице, а для обеспечения в кадре снега пришлось использовать специальную пену. Хотя зимний пейзаж это обеспечило, жаркая погода создавала неудобства. В частности, Пескова в 30-градусную температуру сидела в шубе в салоне авто, раскаленного на солнце. Ее героине в этот момент необходимо было “мерзнуть”, что и пыталась передать артистка в кадре.Во втором сезоне сериала, работа над которым уже стартовала, персонаж Елизаровой возвращается в клинику, которую прежде героиня оставила. Анна Пескова делится, что эта роль для нее оказалась одной из наиболее непростых и неоднозначных, ведь они с экранной Ингой являются полными противоположностями.