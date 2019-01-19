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Подо льдами Антарктиды ученые обнаружили признаки жизни

Подо льдами Антарктиды ученым удалось обнаружить признаки жизни. Для этого представители группы SALSA решили изучить одно из подводных озер, где и выявлены микроорганизмы.
Подо льдами Антарктиды ученые обнаружили признаки жизни

Процесс изучения вод озера Мерсер ученые развернули в декабре минувшего года. В рамках научной работы исследователям удалось выявить в водоеме порядка 10 тысяч клеток. Обнаруженные экспертами бактерии, как сумели выяснить в ходе их изучения, выживали посредством питания минералами и некоторыми органическими веществами. Последние они черпали из останков водорослей, “обитавших” в озере миллионы лет назад.

Помимо этого, в озерной грязи специалисты сумели выявить останки ряда организмов ракообразных, а также тихоходок. Основная версия ученых основывается на том, что в озеро Мерсер останкам удалось попасть из рек, которые в теплый период сходили с Трансантарктических гор. Выяснилось и то, что в водоеме достаточные уровни кислорода даже для обитания в нем представителей животного мира.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:07

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