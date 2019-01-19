Илья Яббаров признался, что придумал историю про беременность Маргариты Ларченко

«Я что хочу, то и пишу в своих социальных сетях. Когда Алена родит, тогда и разговоров таких не будет. Я притянул одну историю, а эту немножечко оттянул. Я устал от разговоров про Алену. Все, что связано с Аленой», - заявил он, чем вызвал недоумение у Влада Кадони и у всех, кто присутствовал на Лобном в этот день.





Однако информации ни от Риты, ни от Ильи так никто и не дождался. Известно было только то, что у девушки действительно есть небольшая задержка. Тест на беременность она сделала, но его результаты предпочла не оглашать.Эта история активно обсуждалась зрителями реалити-шоу в социальных сетях, пока вчера на Лобном месте будущий многодетный отец не признался, что выдумал историю с интересным положением своей избранницы.Все началось с того, что Влад Кадони торжественно перед всеми участниками заявил, что Ларченко ждет от Яббарова ребенка, поздравив будущего папу. Однако тому стало не по себе от этого всего, и он решил признаться.По словам героя телестройки, он выдумал беременность Риты для того, чтобы в Сети перестали обсуждать Алену Савкину, которой на конец этого месяца назначены роды. Илья хотел, чтобы их с избранницей тоже обсуждали в положительном ключе.