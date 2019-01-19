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Илья Яббаров признался, что придумал историю про беременность Маргариты Ларченко

Несколько недель назад скандальный участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров в Прямом эфире своего Instagram сообщил поклонникам о том, что его возлюбленная Маргарита Ларченко беременна. Молодой человек напомнил, что не может разглашать информацию до выхода эфиров, поэтому попросил немного подождать, чтоб он мог рассказать подробности.

Однако информации ни от Риты, ни от Ильи так никто и не дождался. Известно было только то, что у девушки действительно есть небольшая задержка. Тест на беременность она сделала, но его результаты предпочла не оглашать.

Илья Яббаров признался, что придумал историю про беременность Маргариты Ларченко

Эта история активно обсуждалась зрителями реалити-шоу в социальных сетях, пока вчера на Лобном месте будущий многодетный отец не признался, что выдумал историю с интересным положением своей избранницы.

Все началось с того, что Влад Кадони торжественно перед всеми участниками заявил, что Ларченко ждет от Яббарова ребенка, поздравив будущего папу. Однако тому стало не по себе от этого всего, и он решил признаться.

Илья Яббаров признался, что придумал историю про беременность Маргариты Ларченко

По словам героя телестройки, он выдумал беременность Риты для того, чтобы в Сети перестали обсуждать Алену Савкину, которой на конец этого месяца назначены роды. Илья хотел, чтобы их с избранницей тоже обсуждали в положительном ключе.

«Я что хочу, то и пишу в своих социальных сетях. Когда Алена родит, тогда и разговоров таких не будет. Я притянул одну историю, а эту немножечко оттянул. Я устал от разговоров про Алену. Все, что связано с Аленой», - заявил он, чем вызвал недоумение у Влада Кадони и у всех, кто присутствовал на Лобном в этот день.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:04

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