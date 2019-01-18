Валерия мечтает спеть с отделившейся от нее дочерью Анной Шульгиной

Анна Шульгина выступает под сценическим псевдонимом Shena. Музыкой она занимается самостоятельно и к помощи именитых родителей не прибегает. Дочь Валерии успела записать авторский альбом, тексты для песен и музыку она сочиняет самостоятельно. У нее есть несколько клипов, все они опубликованы на YouTube-канале Shena.Сейчас Валерия находится в турне, приуроченном к 50-летнему юбилею певицы. Одно из выступлений артистки пройдет в Милане, именно на нем Валерия мечтает спеть вместе с Анной Шульгиной. Валерия призналась, что из всех ее детей (помимо дочери у нее есть еще два сына), только она решила стать певицей.