Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились в Новую Зеландию

Павел Воля и Ляйсан Утяшева решили провести свой отпуск в теплых краях и отправились вместе с детьми Робертом и Софией в райский уголок планеты на Мальдивы. С этого места супруги публиковали множество постов и делились своими впечатлениями. Однако не так давно в аккаунтах обоих появились посты, где они говорят о новом месте.Ляйсан Утяшева решила поделиться с подписчиками советом, касательно длительных перелетов. По ее словам, нужно сразу переводить часы и жить по времени той страны, в которую решили направиться, а иначе перестроиться будет сложно. Что касается Павла Воли, то он показал снимок супруги, сидящей на поле, устланном зеленой травой и подписал пост так: «Оказалось, что Новая Зеландия встречает рассвет самой первой на нашей планете, так что Страна Восходящего Солнца именно она. Будем делиться». Поехали ли с ними наследники знаменитой пары, информации нет.