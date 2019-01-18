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Висящая колонна индийского храма Лепакшми приводит туристов в восторг

Туристы, посещающие индийский храм Лепакшми, приходят в восторг от вида висящей колонны. Всего в храме находится 70 колонн, но одна из них не касается пола, из-за чего образовалась щель, сквозь которую свободно проходят листы бумаги и куски ткани.
Висящая колонна индийского храма Лепакшми приводит туристов в восторг

Согласно легенде, когда храм был только возведен, все колонны внутри него соприкасались с полом. Однако через некоторое время одна из колонн словно приподнялась над полом, создалось впечатление, будто она парит. Многие ученые, архитекторы и строители пытались понять, какова природа данного феномена, но им этого не удалось.
Висящая колонна индийского храма Лепакшми приводит туристов в восторг

Колонна, нарушающая законы физики, сейчас служит неким развлечением для туристов. Местные жители показывают гостям, как сквозь щель можно просунуть платок или накидку, а восторженные туристы в это время снимают все на видеокамеру.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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