Висящая колонна индийского храма Лепакшми приводит туристов в восторг





Согласно легенде, когда храм был только возведен, все колонны внутри него соприкасались с полом. Однако через некоторое время одна из колонн словно приподнялась над полом, создалось впечатление, будто она парит. Многие ученые, архитекторы и строители пытались понять, какова природа данного феномена, но им этого не удалось.Колонна, нарушающая законы физики, сейчас служит неким развлечением для туристов. Местные жители показывают гостям, как сквозь щель можно просунуть платок или накидку, а восторженные туристы в это время снимают все на видеокамеру.