После истории с избиением Агата Муцениеце поделилась философскими мыслями
Известная актриса Агата Муцениеце после появления сообщений об избиении ее собственным супругом Павлом Прилучным поделилась с подписчиками философскими мыслями. Их она выразила в новом посте в социальной сети Instagram.
На фоне новостей о рукоприкладстве в звездной семье Муцениеце сразу же опровергла эту информацию. К таким сообщением российская актриса отнеслась с иронией, намекнув, что это неправда. СМИ она назвала «не глубокими».
Однако после всех слухов супруга Павла Прилучного взволновала своих подписчиков философскими мыслями. После прочтения стиха на ее странице фолловеры начали гадать, что на самом деле происходит в семье актеров. В комментариях они массово спрашивали, какие сейчас у Муцениеце отношения с мужем. Сама же актриса не распространяется о своей личной жизни.
На фоне новостей о рукоприкладстве в звездной семье Муцениеце сразу же опровергла эту информацию. К таким сообщением российская актриса отнеслась с иронией, намекнув, что это неправда. СМИ она назвала «не глубокими».
Однако после всех слухов супруга Павла Прилучного взволновала своих подписчиков философскими мыслями. После прочтения стиха на ее странице фолловеры начали гадать, что на самом деле происходит в семье актеров. В комментариях они массово спрашивали, какие сейчас у Муцениеце отношения с мужем. Сама же актриса не распространяется о своей личной жизни.