Александра Черно мучается из-за своего 46-го размера ног

Теперь болельщики телестройки обсуждают факт, что девушка носит 46-й размер обуви. Надо отметить, что девушка сама рассказывает, что этот размер ей доставляет неприятности.Супругу Иосифа Оганесяна и так постоянно критикуют, а тут ещё у Александры оказались, ко всему прочему, и большие ноги.Сама Черно говорит, что всегда мечтала о 42-м размере ноги, хотя сама имеет аж 46-й! Надо отметить, что для девушки и 42-й размер, о котором мечтает Саша, тоже перебор. Сегодня из-за такого гигантского размера Александре нужно подыскивает обувь в специальных магазинах.Фолловеры отмечают, что те, кто заставляют Сашу худеть, должны учитывать, что тело девушки не маленькое, раз имеют такие размеры.