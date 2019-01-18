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Александра Черно мучается из-за своего 46-го размера ног

Звезда одиозного реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно постоянно на слуху.

Теперь болельщики телестройки обсуждают факт, что девушка носит 46-й размер обуви. Надо отметить, что девушка сама рассказывает, что этот размер ей доставляет неприятности.

Александра Черно мучается из-за своего 46-го размера ног

Супругу Иосифа Оганесяна и так постоянно критикуют, а тут ещё у Александры оказались, ко всему прочему, и большие ноги.

Сама Черно говорит, что всегда мечтала о 42-м размере ноги, хотя сама имеет аж 46-й! Надо отметить, что для девушки и 42-й размер, о котором мечтает Саша, тоже перебор. Сегодня из-за такого гигантского размера Александре нужно подыскивает обувь в специальных магазинах.

Фолловеры отмечают, что те, кто заставляют Сашу худеть, должны учитывать, что тело девушки не маленькое, раз имеют такие размеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36

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