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Аппарат Juno сделал фотографии бушующих на Юпитере штормов

Космический аппарат Juno 21 декабря сделал уникальные фотографии штормов, которые бушуют на Юпитере. Снимки появились на официальном сайте агентства NASA.
Аппарат Juno сделал фотографии бушующих на Юпитере штормов

На фотографиях запечатлено турбулентное южное полушарие Юпитера в момент сближения зонда с газовым гигантом. Там можно видеть одновременно два шторма. Речь идет о Большом красном пятне, размер которого в длину составил 50 тысяч километров, а в ширину – 13 тысяч километров, а также об Овале ВА, в три раза меньше предшественника по габаритам. Как полагают ученые, первый из вихрей относится к самым крупным в Солнечной системе, он существует на протяжении нескольких сотен лет.
Аппарат Juno сделал фотографии бушующих на Юпитере штормов

Если сравнивать со снимками, сделанными аппаратом зимой прошлого года, то внешний вид Овала ВА изменился. Само же пятно начало менять окрас с алого на белый.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15

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