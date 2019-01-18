Аппарат Juno сделал фотографии бушующих на Юпитере штормов
Космический аппарат Juno 21 декабря сделал уникальные фотографии штормов, которые бушуют на Юпитере. Снимки появились на официальном сайте агентства NASA.
На фотографиях запечатлено турбулентное южное полушарие Юпитера в момент сближения зонда с газовым гигантом. Там можно видеть одновременно два шторма. Речь идет о Большом красном пятне, размер которого в длину составил 50 тысяч километров, а в ширину – 13 тысяч километров, а также об Овале ВА, в три раза меньше предшественника по габаритам. Как полагают ученые, первый из вихрей относится к самым крупным в Солнечной системе, он существует на протяжении нескольких сотен лет.
Если сравнивать со снимками, сделанными аппаратом зимой прошлого года, то внешний вид Овала ВА изменился. Само же пятно начало менять окрас с алого на белый.
На фотографиях запечатлено турбулентное южное полушарие Юпитера в момент сближения зонда с газовым гигантом. Там можно видеть одновременно два шторма. Речь идет о Большом красном пятне, размер которого в длину составил 50 тысяч километров, а в ширину – 13 тысяч километров, а также об Овале ВА, в три раза меньше предшественника по габаритам. Как полагают ученые, первый из вихрей относится к самым крупным в Солнечной системе, он существует на протяжении нескольких сотен лет.
Если сравнивать со снимками, сделанными аппаратом зимой прошлого года, то внешний вид Овала ВА изменился. Само же пятно начало менять окрас с алого на белый.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15