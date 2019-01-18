Аппарат Juno сделал фотографии бушующих на Юпитере штормов





На фотографиях запечатлено турбулентное южное полушарие Юпитера в момент сближения зонда с газовым гигантом. Там можно видеть одновременно два шторма. Речь идет о Большом красном пятне, размер которого в длину составил 50 тысяч километров, а в ширину – 13 тысяч километров, а также об Овале ВА, в три раза меньше предшественника по габаритам. Как полагают ученые, первый из вихрей относится к самым крупным в Солнечной системе, он существует на протяжении нескольких сотен лет.Если сравнивать со снимками, сделанными аппаратом зимой прошлого года, то внешний вид Овала ВА изменился. Само же пятно начало менять окрас с алого на белый.