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«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей сказала первое слово

Дочка участников скандального телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сказала первое слово.

В веселой семейке Рапунцель произошло знаменательное событие. Дочь Ольги и Дмитрия Дмитренко наконец-то начала общаться с родителями.

«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей сказала первое слово

Василисе (а именно так зовут девочку) пока девять с половиной месяцев. Раньше кроха болтала с родителями на своем, только ей понятном языке. Теперь же первым отчетливым стало слово «дай».

Пользователи интернета уже поспешили отметить, что малышка пошла вся в звездную маму. Вторым же девочка вполне заслуженно произнесла «папа».

«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей сказала первое слово

Сами молодые родители не скрывают своей радости. Ольга признается, что словарный запас девочки пополняется ежедневно. Мама даже планирует вскоре вести с дочерью задушевные беседы. Болельщики телепроекта подтвердили, что это она может сделать как никто другой.

Дмитрий же не чает души в малышке и практически ежедневно признается ей в любви на своей страничке. В одном из посланий он отметил, что дети являются вечным двигателем всего. Надо отметить, что Дмитрий оказался очень хорошим отцом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:31

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