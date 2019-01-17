«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей сказала первое слово

В веселой семейке Рапунцель произошло знаменательное событие. Дочь Ольги и Дмитрия Дмитренко наконец-то начала общаться с родителями.Василисе (а именно так зовут девочку) пока девять с половиной месяцев. Раньше кроха болтала с родителями на своем, только ей понятном языке. Теперь же первым отчетливым стало слово «дай».Пользователи интернета уже поспешили отметить, что малышка пошла вся в звездную маму. Вторым же девочка вполне заслуженно произнесла «папа».Сами молодые родители не скрывают своей радости. Ольга признается, что словарный запас девочки пополняется ежедневно. Мама даже планирует вскоре вести с дочерью задушевные беседы. Болельщики телепроекта подтвердили, что это она может сделать как никто другой.Дмитрий же не чает души в малышке и практически ежедневно признается ей в любви на своей страничке. В одном из посланий он отметил, что дети являются вечным двигателем всего. Надо отметить, что Дмитрий оказался очень хорошим отцом.