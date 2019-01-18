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Новые iPad выйдут в первой половине 2019 года

Презентация обновленного бюджетного iPad и iPad Mini 5 состоится уже в первой половине текущего года. Производство комплектующих стартует в ближайшем будущем.
Новые iPad выйдут в первой половине 2019 года

Как стало известно, совсем скоро начнется массовое производство «начинки» для данных гаджетов. Что касается iPad Mini, то его последнее обновление состоялось почти 4 года назад. Тогда диагональ его дисплея составляла почти 8 дюймов.

Для бюджетного iPad приготовили обновление прошлого года, презентация которого состоялась 27 марта. Аудитория, на которую был нацелен данный девайс - преподаватели и ученики. Частные лица могли приобрести его за 399 долларов, а школы - за 299 долларов за единицу.

Информация о том, какой дизайн получат обновленные гаджеты, пока не известна.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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