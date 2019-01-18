Новые iPad выйдут в первой половине 2019 года





Как стало известно, совсем скоро начнется массовое производство «начинки» для данных гаджетов. Что касается iPad Mini, то его последнее обновление состоялось почти 4 года назад. Тогда диагональ его дисплея составляла почти 8 дюймов.Для бюджетного iPad приготовили обновление прошлого года, презентация которого состоялась 27 марта. Аудитория, на которую был нацелен данный девайс - преподаватели и ученики. Частные лица могли приобрести его за 399 долларов, а школы - за 299 долларов за единицу.Информация о том, какой дизайн получат обновленные гаджеты, пока не известна.