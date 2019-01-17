Минобороны РФ рассекретит новые документы об освобождении Европы Красной Армией





Речь идет о документах, касающихся взаимоотношений населения и Красной Армии, а именно распоряжения, указания и организация повседневного быта в районах, которые освободили. Как отметил Пермяков, ведомство уже отобрало интересные документы, которые касаются освобождения от нацизма таких стран, как Венгрия, Австрия, Румыния, Польша, Югославия, Германия, Чехословакия, Болгария.По словам начальника архива, выше указанные документы введут в научный оборот. Изначально их обнародуют на сайте Минобороны РФ, после чего передадут членам исторического общества. В планах у Минобороны в РИО организовать выставку, которая будет посвящена уникальным историческим материалам.