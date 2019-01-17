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Минобороны РФ рассекретит новые документы об освобождении Европы Красной Армией

По словам Игоря Пермякова, который возглавляет Центральный архив ведомства, Минобороны РФ отберет и рассекретит новые уникальные документы об освобождении государств Европы Красной Армией от появлений нацизма. Об этом он рассказал в ходе проведения заседания общества, которое занимается подготовкой праздничных мероприятий в честь 75-летия освобождения восточноевропейских стран.

Минобороны РФ рассекретит новые документы об освобождении Европы Красной Армией


Речь идет о документах, касающихся взаимоотношений населения и Красной Армии, а именно распоряжения, указания и организация повседневного быта в районах, которые освободили. Как отметил Пермяков, ведомство уже отобрало интересные документы, которые касаются освобождения от нацизма таких стран, как Венгрия, Австрия, Румыния, Польша, Югославия, Германия, Чехословакия, Болгария.

По словам начальника архива, выше указанные документы введут в научный оборот. Изначально их обнародуют на сайте Минобороны РФ, после чего передадут членам исторического общества. В планах у Минобороны в РИО организовать выставку, которая будет посвящена уникальным историческим материалам.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:44

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