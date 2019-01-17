Алла Пугачева чуть не умерла из-за неудачной пластической операции

По словам Милы Андреевой, на операционный стол Алла Пугачева решила лечь из-за молодого избранника Сергея Челобанова, который был младше ее на 12 лет. Певица полагала, что самые лучшие пластические хирурги находятся в Швейцарии, куда она и отправилась. В европейской больнице ей занесли инфекцию, спасать же Примадонну пришлось врачам московской клиники.В свои 69 лет Алла Пугачева выглядит прекрасно, секреты поддержания красоты она никому не раскрывает. Сейчас певица готовится к 70-летнему юбилею, отмечать его Алла Пугачева будет в апреле в зале Кремлевского дворца. По слухам Примадонна исполнит несколько новых песен, вместе с ней на сцене выступят Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие друзья певицы.