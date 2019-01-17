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Алла Пугачева чуть не умерла из-за неудачной пластической операции

Подруга Аллы Пугачевой рассказала, что певица чуть не умерла после неудачной пластической операции, во время которой ей была занесена инфекция. В тот период у Примадонны держалась сильная температура, она похудела и потихоньку угасала, из-за чего на нее страшно было смотреть.
Алла Пугачева чуть не умерла из-за неудачной пластической операции

По словам Милы Андреевой, на операционный стол Алла Пугачева решила лечь из-за молодого избранника Сергея Челобанова, который был младше ее на 12 лет. Певица полагала, что самые лучшие пластические хирурги находятся в Швейцарии, куда она и отправилась. В европейской больнице ей занесли инфекцию, спасать же Примадонну пришлось врачам московской клиники.

В свои 69 лет Алла Пугачева выглядит прекрасно, секреты поддержания красоты она никому не раскрывает. Сейчас певица готовится к 70-летнему юбилею, отмечать его Алла Пугачева будет в апреле в зале Кремлевского дворца. По слухам Примадонна исполнит несколько новых песен, вместе с ней на сцене выступят Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие друзья певицы.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:51

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