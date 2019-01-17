Олег Газманов в стихах поздравил Игоря Николаева с днем рождения в Instagram

В честь праздника певец продемонстрировал поклонникам фото, где он изображен вместе с Игорем Николаевым. Под публикацией Олег Газманов оставил пост, в котором пожелал своему другу сохранить до 85 лет свой неповторимый драйв, а также не жать на тормоз до той поры, пока "не сыпется песок". Снимок в течение трех часов собрал свыше 4 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлению.Подписчики стали желать композитору творческого вдохновения, успеха, здоровья, а также огромной любви. Некоторые поклонники попросили Олега Газманова рассказать, как он познакомился с Игорем Юрьевичем.