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Олег Газманов в стихах поздравил Игоря Николаева с днем рождения в Instagram

Игорь Николаев 17 января отмечает свое 59-летие. Олег Газманов в своем аккаунте Instagram решил поздравить своего друга с именинами в стихотворной форме.

Олег Газманов в стихах поздравил Игоря Николаева с днем рождения в Instagram


В честь праздника певец продемонстрировал поклонникам фото, где он изображен вместе с Игорем Николаевым. Под публикацией Олег Газманов оставил пост, в котором пожелал своему другу сохранить до 85 лет свой неповторимый драйв, а также не жать на тормоз до той поры, пока "не сыпется песок". Снимок в течение трех часов собрал свыше 4 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлению.

Подписчики стали желать композитору творческого вдохновения, успеха, здоровья, а также огромной любви. Некоторые поклонники попросили Олега Газманова рассказать, как он познакомился с Игорем Юрьевичем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:44

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