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Никита Пресняков рассказал, как зарабатывает на жизнь

Сын знаменитых исполнителей Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал, что зарабатывает на жизнь кастингами и хочет попасть в больше кино. Молодой человек сам обеспечивает семью.
Никита Пресняков рассказал, как зарабатывает на жизнь

Многие ожидали, что Никита Пресняков станет одним из представителей «золотой молодежи», но оказалось все наоборот. В 2017 году он женился на российской модели Алене Красновой и теперь старается заработать, что бы семья ни в чем не нуждалась. Их свадьба была очень пышной и привлекла внимание многих людей. Даже ходили слухи, что все расходы взял на себя один из журналистов, который хотел получить самые первые снимки с росписи. Внук Примадонны посчитал, что их выставили «мажорными идиотами на всю страну». После данного недоразумения артист и его супруга нарочно придумали историю о своем расставании. А чтобы быть более убедительными, он пришел на телепередачу «Человек-невидимка», которую ведет известная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, без обручального кольца.

Однако, несмотря на слухи и пересуды, Никита Пресняков и Алена Краснова решили провести отпуск на индонезийском острове Бали, куда не так давно и отправились. Ранее молодой человек признавался, что музыка ему не приносит достаточного дохода. Сейчас он монтирует рекламные видеоролики и клипы, которые сам и снимает. Они с его приятелем открыли собственную компанию по видео-продакшн. «Также хожу на кастинги к фильмам, дай Бог, что-нибудь получится», - добавил старший наследник Кристины Орбакайте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:32

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