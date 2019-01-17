Никита Пресняков рассказал, как зарабатывает на жизнь

Многие ожидали, что Никита Пресняков станет одним из представителей «золотой молодежи», но оказалось все наоборот. В 2017 году он женился на российской модели Алене Красновой и теперь старается заработать, что бы семья ни в чем не нуждалась. Их свадьба была очень пышной и привлекла внимание многих людей. Даже ходили слухи, что все расходы взял на себя один из журналистов, который хотел получить самые первые снимки с росписи. Внук Примадонны посчитал, что их выставили «мажорными идиотами на всю страну». После данного недоразумения артист и его супруга нарочно придумали историю о своем расставании. А чтобы быть более убедительными, он пришел на телепередачу «Человек-невидимка», которую ведет известная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, без обручального кольца.Однако, несмотря на слухи и пересуды, Никита Пресняков и Алена Краснова решили провести отпуск на индонезийском острове Бали, куда не так давно и отправились. Ранее молодой человек признавался, что музыка ему не приносит достаточного дохода. Сейчас он монтирует рекламные видеоролики и клипы, которые сам и снимает. Они с его приятелем открыли собственную компанию по видео-продакшн. «Также хожу на кастинги к фильмам, дай Бог, что-нибудь получится», - добавил старший наследник Кристины Орбакайте.