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В Москве скончался продюсер Алексей Кублицкий

В Москве ушёл из жизни 14 января Алексей Кублицкий. Согласно имеющимся данным, скончался продюсер из-за того, что оторвался тромб. Точная информация станет известна после заключения медицинских специалистов.

В Москве скончался продюсер Алексей Кублицкий

Продюсер фильма "Высоцкий: спасибо, что живой" умер накануне в своей квартире в 20:45 на 47-м году жизни, информирует агентство "Слово и дело". Где и когда пройдет прощание с выдающимся культурным деятелем Алексеем Кублицким пока не сообщается. Вероятно, продюсера "Дозоров", "Иронии судьбы. Продолжение" и "Млечного пути" похоронят в Волгограде, где родился известный представитель отечественной киноиндустрии.

После окончания МГУ Алексей Кублицкий проявил себя как выдающийся актер, снявшись в многих фильмах отечественного кинематографа. С 2001 года занимался продюсированием в "Базелевс", а в 2009 начал работать в Production Value World Wide.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:24

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