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Nissan готовит к выпуску новый кроссовер X-Trail

Бренд Nissan готовит к выпуску новый кроссовер версии X-Trail. Компактное транспортное средство смогло получить самую большую популярность после появления на территории России.

Nissan готовит к выпуску новый кроссовер X-Trail


Первые выпущенные модификации отличались дизайнерскими особенностями. Разработчики за десятилетие оснастили Nissan X-Trail инновационными современными технологиями. Компактная версия кроссовера получила поддержку ассистента для управления голосом, а также массу систем, которые обеспечивают комфортную езду транспортного средства в рамках бездорожья. Производители планируют выпустить на автомобильный рынок обновленную версию в декабре текущего года.

Рейстайлинговый кроссовер X-Trail производят на одном из автомобильных предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге. Автомобиль оснащается силовыми агрегатами на 2, а также 2,5 литра. Эти двигатели генерируют 144 и 171 л.с. Силовые установки будут работать с механической КП либо «вариатором».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:14

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