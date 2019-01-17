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Lenovo представит вскоре новый смартфон версии A5s

Представители китайского производителя техники Lenovo планируют вскоре представить новый смартфон версии A5s. Он станет заменой для версии А5.

Lenovo представит вскоре новый смартфон версии A5s


В интернете опубликовали уже первые изображения новой версии и ряд подробностей о характеристиках устройства. Согласно информации инсайдеров, новая вариация Lenovo A5s будет похожа на своего предшественника, который выпустили летом прошедшего года. Специалисты компании оснастят смартфон монитором на 5,45 дюймов. Его разрешение составит 1440х720 рх. Оперативная память гаджета достигает 2 Гб.

Смартфон будет функционировать на процессоре MediaTek Helio A22. Операционной системой выступит Android 9.0 Pie.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:43

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