Учёные назвали точную дату гибели Земли





По мнению научных деятелей, причиной конца света станет наше Светило. Солнце сначала израсходует основную часть водорода. Вследствие этого оно начнёт во много раз сиять ярче. Такая активность выжжет поверхность планет, которые находятся близко к Светилу. Это также касается нашей Земли. Исследователи считают, что апокалипсис случится даже без пагубного влияния человечества в экологию. Минимум через миллиард лет Солнце станет очень мощным, что приведёт к необратимому парниковому эффекту. Раньше уфологи заявляли, что Земля не сможет пережить сближения с Нибиру. Сначала апокалипсис предрекали на 2018 год. Теперь говорят, что конец света произойдёт осенью 2019 года. В настоящее время ученые обеспокоены частым появлением Нибиру над РФ. По их мнению, России придется первой столкнуться с агрессией пришельцев Планеты Х.Имеется информация, что Соединённые Штаты якобы подверглись уже нападению пришельцев, но Пентагон эти данные тщательно скрывает.