CERN опубликовал доклад о 100-километровом Будущем циклическом коллайдере





Будущий циклический коллайдер диаметром в 100 километров, как стало понятно по докладу физиков, опубликованному на страницах официального сайта CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), планируется использовать с целью решения пока ещё открытых вопросов современной науки. Так, например, специалисты не исключают возможности в будущем использовать коллайдер FCC (Future Circular Collider) для выяснения работы потенциала Хиггса, обнаружения массивных нейтрино и частиц тёмной материи. В докладе также указано, что строительство такой величины коллайдера может начаться не ранее 2040 года.CERN запустил проект по созданию Будущего циклического коллайдера в 2014 году. На подготовку же 4-томного доклада у группы из 1300 физиков и других специалистов, представляющих 150 университетов, ушло порядка 5 лет.