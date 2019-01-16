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Певец Александр Добрынин выгнал из дома 93-летнюю мать

Отечественный певец Александр Добрынин, известный по исполнению хита “Розовые розы”, выгнал из дома собственную 93-летнюю мать. Об этом в рамках передачи “Прямой эфир” заявил сестра артиста.

Певец Александр Добрынин выгнал из дома 93-летнюю мать

По словам женщины, все началось летом 2018 года, когда их мать оказалась в больнице, где первые дни оставалась без поддержки. Тогда ей позвонили незнакомые люди, попросив забрать 93-летнюю пенсионерку из медучреждения. Она была в плохом состоянии, и в итоге дочь увезла родственницу к себе в небольшую квартиру в провинции. По словам гостьи “Прямого эфира”, раньше мать жила с Александром Добрыниным, но стала отягощать его своим присутствием, поэтому он просто выставил ее. При попытке поговорить с братом тот лишь выбросил сумку с вещами родительницы на улицу и даже не пустил сестру на порог.

Певец Александр Добрынин выгнал из дома 93-летнюю мать

Сам Добрынин тоже появился в студии, заявив, что на самом деле мать стала сама вести себя странно и уходить из дома. Когда он нашел ее в больнице, хотел перевести в госпиталь, но она этого момента не дождалась. В дом он родственниц не пустил, поскольку в тот момент был с женщиной, и не понимает, зачем сестра забрала мать.

В то же время Александр Добрынин уже начал ремонт в доме, и на месте дивана, где прежде спала мать, теперь стоит рояль. Артист намеревается создать семью с любимой женщиной, поэтому не может снова пригласить родственнику к себе.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:01

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