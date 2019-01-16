В Кремниевой долине кошкам сняли квартиру за $1500 в месяц





В элитной квартире имеется специальная ванна и туалет, есть вся необходимая бытовая техника, но в то же время отсутствует кухня. Самим котам больше нравится их небольшой домик, миски и лотки.Как объясняет хозяин недвижимости, владелицей животных является дочь его хорошего друга. Она после поступления в ВУЗ стала жить в общежитие, а там нельзя держать котов. Сначала отец студентки хотел забрать животных к себе, но они не поладили с его собакой. Тогда американец арендовал жилье у приятеля. Ежедневно он приезжает проведывать котов, приносит им еду и убирает.Сама же владелица животных называет такую ситуацию временной, поскольку в следующем году она планирует снять отдельную квартиру, чтобы забрать питомцев.