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Sony официально представила фотоаппарат модели A6400

Японская корпорация Sony провела официальную презентацию фотоаппарата модели A6400. Он является представителем нового поколения камеры A6300.
Sony официально представила фотоаппарат модели A6400

Sony A6400 – это беззеркальная фотокамера, которая занимает промежуточную позицию между простыми и профессиональными гаджетами. Она идеально подойдет для пользователя, желающего приобрести недорогой, но качественный продукт. Данная модель уступает перед дорогостоящими устройствами только размером встроенной матрицы. Разработчики снабдили Sony A6400 съемкой в формате 4К и датчиком изображения CMOS формата ASP-C. Он способен дать меньше возможностей при создании фотографии. За счет этого датчик имеет небольшую себестоимость.

Производитель предлагает потребительской аудитории приобрести фотоаппарат Sony A6400 без объектива за 900 долларов. За полный комплект компания просит в зависимости от фокусного состояния объектива 1100 или 1300 долларов США.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:37

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