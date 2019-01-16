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Космический зонд "Кассини" показал новые фото загадочного спутника Сатурна

Спутник Сатурна Титан изучался астрономами около 13 лет. А вся сложность заключалась в том, что его поверхность окутана плотным туманом. Однако на сегодняшний день стали доступны его новые изображения благодаря космическому зонду "Кассини".

Космический зонд "Кассини" показал новые фото загадочного спутника Сатурна

Более подробное изучение поверхности Титана стало возможно только в январе 2005 года, а фотографии с детальными подробностями поверхности спутника Сатурна стали доступны только сейчас. Это произошло благодаря зонду, который благополучно миновал плотную атмосферу, достиг нижних слоев атмосферы и смог зафиксировать необычные линии, очень напоминающие речные системы и береговые линии Голубой планеты. Однако нечто похожее на воду оказалось сочетанием этана и метана с температурой около 180 градусов Цельсия.

На сегодняшний день ученым удалось получить ряд изображений Титана, которые получены при помощи визуального и инфракрасного спектрометра Cassini (VIMS). Его инфракрасные лучи смогли просветить атмосферу и сделать фотографии зонда Гюйгенс полноценными. Судя по конечным изображениям, на экваторе луны Сатурна преобладают области с коричневым оттенком, в то время как на полюсах можно наблюдать фиолетовые и голубые оттенки поверхности. Именно в этих местах может находиться лед.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:08

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