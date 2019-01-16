Космический зонд "Кассини" показал новые фото загадочного спутника Сатурна





Более подробное изучение поверхности Титана стало возможно только в январе 2005 года, а фотографии с детальными подробностями поверхности спутника Сатурна стали доступны только сейчас. Это произошло благодаря зонду, который благополучно миновал плотную атмосферу, достиг нижних слоев атмосферы и смог зафиксировать необычные линии, очень напоминающие речные системы и береговые линии Голубой планеты. Однако нечто похожее на воду оказалось сочетанием этана и метана с температурой около 180 градусов Цельсия.На сегодняшний день ученым удалось получить ряд изображений Титана, которые получены при помощи визуального и инфракрасного спектрометра Cassini (VIMS). Его инфракрасные лучи смогли просветить атмосферу и сделать фотографии зонда Гюйгенс полноценными. Судя по конечным изображениям, на экваторе луны Сатурна преобладают области с коричневым оттенком, в то время как на полюсах можно наблюдать фиолетовые и голубые оттенки поверхности. Именно в этих местах может находиться лед.