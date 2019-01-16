В Сети появились новые фото смартфона iPhone XI
В интернете появились новые фото iPhone XI. Устройство пребывает на стадии разработки, при этом дизайн гаджета пока не утвердили.
Американская компания Apple в текущем году планирует представить одновременно 3 новых версии смартфонов. Одну из модификаций назвали iPhone XI. Рендеры новинки были опубликованы OnLeaks. На сегодняшний день устройство пребывает на стадии разработки. Вследствие этого пока нет смысла говорить о дизайне модели. На фото можно увидеть ряд особенностей нового смартфона. Своё внимание следует обратить на вырез, размещённый в верхней области дисплея. Двойная камера расположена горизонтально. Вокруг дисплея имеются узкие рамки. Модель оснащается разъемом Lightning и круглой вспышкой.
Новый iPhone должны официально презентовать в сентябре 2019 года. Пока отсутствуют какие-либо данные о характеристиках нового устройства.
Американская компания Apple в текущем году планирует представить одновременно 3 новых версии смартфонов. Одну из модификаций назвали iPhone XI. Рендеры новинки были опубликованы OnLeaks. На сегодняшний день устройство пребывает на стадии разработки. Вследствие этого пока нет смысла говорить о дизайне модели. На фото можно увидеть ряд особенностей нового смартфона. Своё внимание следует обратить на вырез, размещённый в верхней области дисплея. Двойная камера расположена горизонтально. Вокруг дисплея имеются узкие рамки. Модель оснащается разъемом Lightning и круглой вспышкой.
Новый iPhone должны официально презентовать в сентябре 2019 года. Пока отсутствуют какие-либо данные о характеристиках нового устройства.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00