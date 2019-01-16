Mercedes-Benz поднял цены почти на все модели





Сотрудники сайта провели анализ обновленных прайс-листов, которые предоставили представители концерна Mercedes-Benz. Российский потребитель в этом году получит повышение ценовой политики на девятнадцать моделей из двадцати одной, представленной на рынке страны. Немецкий бренд поднял стоимость автомобилей на сумму от 30 до 310 тысяч рублей. Такие машины, как купе CLS-Klasse и микроавтобус Citan, являются единственными моделями компании, которые не изменили свою цену.Модели A-Klasse, а также образцы версий CLA Shooting Brake, CLA, GLA и SLC получили прибавку к ценникам в размере ста тыс. руб. Mercedes-Benz С-Klasse, E-Klasse и семейства автомобилей GLE, GLC и GLC Coupe приплюсовали к своей прошлогодней стоимости 150 тыс. руб. На остальных представителей компании, которые реализуются в России, цена поднялась от 150 до 310 тысяч рублей. Мониторинг потребительского рынка за период 2018 года показал, что российский пользователь приобрел 37 тыс. 788 единиц легковых авто марки Mercedes-Benz. Данный показатель является на три процента выше, чем аналогичные показатели годом ранее.