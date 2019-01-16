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Производители чехлов Olixar показали смартфон Sony Xperia XZ4 с тройной камерой

Фирма Olixar, разрабатывающая аксессуары для девайсов, продемонстрировала фотографию новинки Sony Xperia XZ4. Гаджет будет оснащен тройной вертикальной камерой и двойной светодиодной вспышкой.
Производители чехлов Olixar показали смартфон Sony Xperia XZ4 с тройной камерой

На снимках, опубликованных сотрудниками Olixar, новая модель получила сразу несколько чехлов. По неофициальным сведениям, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей и стандартный разъем USB Type-C. Помимо этого, экран отличается классическим стилем, не имеет вырезов или каких-либо иных решений, кроме дактилоскопического сканера. Технология быстрой зарядки все же появится в новинке от Sony. В качестве аппаратной основы будет установлен процессор Snapdragon 855.

Официальный дебют устройства запланирован в рамках технологической выставки в Барселоне в конце следующего месяца. По первоначальным планам, на мероприятии хотели показать и XZ4 Compact, однако компания решила закрыть производство «компактной» линейки.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:00

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