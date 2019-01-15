АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Ученые выяснили, что люди современного типа жили в Китае 10000 лет назад

Ученые смогли выяснить, что люди современного типа жили на территории Китая 10000 лет назад. Как информирует портал Синьхуа, в районе Чжалайнор, расположенном во Внутренней Монголии, был обнаружен череп человека разумного.

Ученые выяснили, что люди современного типа жили в Китае 10000 лет назад

Археологи сообщили, что находке не меньше 113 лет, и её наличие подтверждает научную теорию о том, что в неолите на территории государства в Восточной Азии существовали развитые человеческие общины. Официально принято считать, что китайской цивилизации 3500-5000 лет.

Специалисты обнаружили также ещё 3 человеческих черепа подобного типа, однако по сравнению с первым древним артефактом они были моложе: первому - около 7000 лет, второму - до 2000, третьему - 1000 лет. Черепа были найдены исследователями в 2018 году.

Как рассказал Ван Вэй, являющийся президентом Китайского общества археологии, местность, где были найдены черепа, населяли такие представители северных племен как хунна, кочевники кидани и сыньби.
Ученые выяснили, что люди современного типа жили в Китае 10000 лет назад

Он отметил, что человек, чей череп был обнаружен первым, прекрасно разбирался в изготовлении каменных орудий. Особенно это видно по созданным тонким, но острым каменным лезвиям. Эксперт сделал вывод, что в то время такой предмет, напоминающий нож, был самым передовым оружием в мире.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продюсер Светланы Лободы Нателла
В Москве скончался боливийский
Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову
Попавший в больницу Евгений Плющенко
Ученые: Древние египтяне обладали
Аудитория мобильного Интернета в России
Юлия Высоцкая решила кардинально
Валерий Блюменкранц произвел хорошее
Ученые выяснили, что люди современного
Ученые изобрели наклейку от
Смертность в России значительно
Влад Соколовский показал на видео, как
Канадец показал на видео падающий в
В Сети на продажу выставлена “Волга”
Актриса Марго Робби раскритиковала
Агентство NASA включило отчеты уфологов
Виктория Романец с особым шиком
Apple может выпустить новый iPod Touch
Самоуверенные противники ГМО показали
Ученые: Растения способны слышать своих
Иван Жвакин согласился подстричься ради
Математики создали проблему, которую не
Роскомнадзор повторно потребовал от
Ольга Сударкина продолжает лезть в
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Луне
Илья Яббаров купил все необходимое для
Задержанные в Керченском проливе
Минкульт оштрафует создателей фильма
Андрей Малахов посочувствовал Николаю
Подводные нейтринные телескопы смогут
Просмотреть все новости