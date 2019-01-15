Ученые выяснили, что люди современного типа жили в Китае 10000 лет назад





Археологи сообщили, что находке не меньше 113 лет, и её наличие подтверждает научную теорию о том, что в неолите на территории государства в Восточной Азии существовали развитые человеческие общины. Официально принято считать, что китайской цивилизации 3500-5000 лет.Специалисты обнаружили также ещё 3 человеческих черепа подобного типа, однако по сравнению с первым древним артефактом они были моложе: первому - около 7000 лет, второму - до 2000, третьему - 1000 лет. Черепа были найдены исследователями в 2018 году.Как рассказал Ван Вэй, являющийся президентом Китайского общества археологии, местность, где были найдены черепа, населяли такие представители северных племен как хунна, кочевники кидани и сыньби.Он отметил, что человек, чей череп был обнаружен первым, прекрасно разбирался в изготовлении каменных орудий. Особенно это видно по созданным тонким, но острым каменным лезвиям. Эксперт сделал вывод, что в то время такой предмет, напоминающий нож, был самым передовым оружием в мире.