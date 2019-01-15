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В Интернете появились подтверждения тому, что «загадочным мужчиной» Ольги Бузовой стал друг Джигана

Новым возлюбленным ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой стал близкий приятель известного рэп-исполнителя Джигана.

Многие уже давно заметили, что Ольга после развода, очень разочаровалась в мужчинах, и именно поэтому не спешит обзаводиться новыми отношениями. Время от времени новоиспеченная певица даже говорит о том, что пока предпочитает скрывать все детали своей личной жизни, так как понимает, что «счастье любит тишину».

В Интернете появились подтверждения тому, что «загадочным мужчиной» Ольги Бузовой стал друг Джигана

Впрочем, это не мешает Бузовой довольно часто, особенно в последнее время, намекать на то, что у нее все хорошо, и она уже обзавелась новым избранником.

Стоит напомнить, что за последние два года Ольге приписывали романы с различными мужчинами, в число которых вошел российский шоумен и комик Тимур Батрутдинов и сыровар из Суздаля, который победил в реалити-шоу «Замуж за Бузову» - Денис Лебедев.

И вот на днях о новой любовной связи проговорился близкий друг и PR-агент Бузовой – Антон Богословский, который под одной из фотографий Ольги поинтересовался у нее, прилетел ли ее мужчина к ней на Мальдивы или еще нет. Именно после этого комментария у пользователей Сети появились вопросы.

В Интернете появились подтверждения тому, что «загадочным мужчиной» Ольги Бузовой стал друг Джигана

Спустя несколько дней в Интернете были опубликованы подтверждения тому, что новым возлюбленным Бузовой стал друг Джигана и фитнес-тренер Эд Фрэнкель или Эд Кошерный, как мужчина сам себя называет.

Есть информация, что влюбленные познакомились через Instagram, а цветы и дорогостоящий подарок, которыми на днях в личном микроблоге хвасталась Ольга, прислал именно Фрэнкель.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

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