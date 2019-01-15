Силуанова удивила неожиданная реакция россиян на пенсионную реформу





Вопрос о повышении пенсионного возраста, конечно, был чрезвычайно трудным. Но реакция россиян и тон дискуссии в обществе удивили политиков. Они и предположить не могли, что народ воспримет реформу «так сложно и напряженно». Силуанов согласился, что необходимо повышать не только возраст, но и саму пенсию. Однако делать это без вреда бюджету, чтобы не были обделены образование или медицина. В любом случае пенсионная система, сложившаяся еще в советский период, нуждалась в реформах, и они были проведены.В прошлом году 3 октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал важный закон, согласно которому будет поэтапно увеличиваться пенсионный возраст. У мужчин возраст выхода на пенсию составит 65 лет, у женщин 60 лет. По словам Силуанова, не только в России, но и во всем мире сегодня пересматривается возраст выхода на пенсию.