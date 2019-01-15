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Анастасия Решетова разместила в Instagram откровенный снимок с отдыха

Анастасия Решетова, возлюбленная рэп-исполнителя Тимати, разместила в социальной сети Instagram откровенный снимок, на котором демонстрирует свои роскошные формы. Мнения почитателей относительно смелого фото разделились: одни восхищались внешностью любимицы, другие же, наоборот, ее критиковали.


Анастасия Решетова разместила в Instagram откровенный снимок с отдыха

Отпраздновав Новый год в Москве, Анастасия Решетова решила сменить обстановку и отправиться отдыхать на курорт, где в это время года можно загорать на побережье и купаться в море. После некоторого затишья на своей странице в Instagram модель наконец порадовала фолловеров снимком, сделанным во время отдыха. Свое временное отсутствие она объяснила тем, что у нее начался период, в котором «100% кайфовых моментов остаются за кадром», и пообещала фанатам больше не пропадать.

Анастасия Решетова разместила в Instagram откровенный снимок с отдыха

На фотографии, снятой в режиме селфи, Анастасия Решетова позирует на фоне бассейна. За его пределами видны зеленые насаждения и голубая водная гладь. Звезда одета в купальник желтого цвета, но в кадре виден только его миниатюрный лиф, едва прикрывающий грудь невесты Тимати.

Поклонники оставили под фото комментарии разного содержания. Одни написали в адрес Анастасии Решетовой комплименты относительно ее внешнего вида. Другие указали на несоответствие размера купальника ее параметрам, пошутив, что она его «у дочки Тимати отжала что ли». Третьи заподозрили модель в том, что она воспользовалась услугами пластического хирурга и закачала в грудь силикон.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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