Анастасия Решетова разместила в Instagram откровенный снимок с отдыха

Отпраздновав Новый год в Москве, Анастасия Решетова решила сменить обстановку и отправиться отдыхать на курорт, где в это время года можно загорать на побережье и купаться в море. После некоторого затишья на своей странице в Instagram модель наконец порадовала фолловеров снимком, сделанным во время отдыха. Свое временное отсутствие она объяснила тем, что у нее начался период, в котором «100% кайфовых моментов остаются за кадром», и пообещала фанатам больше не пропадать.На фотографии, снятой в режиме селфи, Анастасия Решетова позирует на фоне бассейна. За его пределами видны зеленые насаждения и голубая водная гладь. Звезда одета в купальник желтого цвета, но в кадре виден только его миниатюрный лиф, едва прикрывающий грудь невесты Тимати.Поклонники оставили под фото комментарии разного содержания. Одни написали в адрес Анастасии Решетовой комплименты относительно ее внешнего вида. Другие указали на несоответствие размера купальника ее параметрам, пошутив, что она его «у дочки Тимати отжала что ли». Третьи заподозрили модель в том, что она воспользовалась услугами пластического хирурга и закачала в грудь силикон.