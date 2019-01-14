Китайский бренд Chery собирается начать продажу «молодежного» кроссовера Jetour X90





Речь идёт о 10 комплектациях с 2-мя бензиновыми турбодвигателями. Их цена составляет в районе 79 900-139 900 юаней. Новая версия по своим габаритам схожа с корейским Hyundai Santa Fe последней генерации: длина - 4480 мм, ширина - 1925 мм, высота – 2850 мм. Под капотом авто находится два турбомотора на 1,5/1,6 л, генерирующие 147/190 лошадиных сил. С первым мотором функционирует шестиступенчатая «механика», а также восьмиступенчатый «автомат». Второй двигатель работает с семиступенчатым преселективным «роботом». В базовой вариации Jetour X90 оснащается семнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, кондиционером, системой помощи при спуске, а также подъеме, электронным стояночным тормозом, цифровой приборной панелью, системой стабилизации, ABS.Топовые комплектации подразумевают наличие шести подушек безопасности, продвинутого мультимедийного комплекса с девятидюймовым сенсорным дисплеем, кожаной отделки салона, панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля, двузонного «климата», светодиодной оптики, третьего ряда сидений, шести подушек безопасности.