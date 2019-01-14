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Китайский бренд Chery собирается начать продажу «молодежного» кроссовера Jetour X90

Китайский бренд Chery планирует реализации нового «молодежного» кроссовера версии Jetour X90. При этом первые авто уже поступили к дилерам.

Китайский бренд Chery собирается начать продажу «молодежного» кроссовера Jetour X90


Речь идёт о 10 комплектациях с 2-мя бензиновыми турбодвигателями. Их цена составляет в районе 79 900-139 900 юаней. Новая версия по своим габаритам схожа с корейским Hyundai Santa Fe последней генерации: длина - 4480 мм, ширина - 1925 мм, высота – 2850 мм. Под капотом авто находится два турбомотора на 1,5/1,6 л, генерирующие 147/190 лошадиных сил. С первым мотором функционирует шестиступенчатая «механика», а также восьмиступенчатый «автомат». Второй двигатель работает с семиступенчатым преселективным «роботом». В базовой вариации Jetour X90 оснащается семнадцатидюймовыми легкосплавными дисками, кондиционером, системой помощи при спуске, а также подъеме, электронным стояночным тормозом, цифровой приборной панелью, системой стабилизации, ABS.

Топовые комплектации подразумевают наличие шести подушек безопасности, продвинутого мультимедийного комплекса с девятидюймовым сенсорным дисплеем, кожаной отделки салона, панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля, двузонного «климата», светодиодной оптики, третьего ряда сидений, шести подушек безопасности.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:45

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