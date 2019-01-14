Аделина Сотникова похудела на 10 килограммов после участия в в шоу Евгения Плющенко

Аделина Сотникова решила рассказать своим фанатам, как прошло ее участие в шоу Евгения Плющенко под названием «Лебединое озеро». Фигуристка опубликовала большой пост на странице своего Instagram. Она рассказала, что за 2,5 месяца смогла похудеть на 10 килограммов и теперь приложит множество усилий, чтобы удержать данный результат. Ведь последний раз Аделина Сотникова имела такой вес около 5 лет назад. Также спортсменка сообщила, что после полученных травм смогла перебороть страх.Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Удачи вам во всем, Аделина! Вы большая молодец", "Да, похудела сильно, очень заметно", "Успехов вам в новом году", "Вы супер! Восхищаюсь Вами. Удачи и успехов во всем!", "Кто-то худеет за праздники, вот с кого надо пример брать, героиня наша, Адель молодчина".